У Литві підтвердили, що він дійсно був у країні на законних підставах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LTR.

Дивіться також У Польщі зникла білоруська опозиціонерка Анжеліка Мельникова

Що відомо про затриманого американського громадянина у Білорусі

Білоруські силовики заявили про затримання 27-річного громадянина США, якого виявили у порожньому вагоні поїзда на станції Молодечно. За даними Державного митного комітету Білорусі, він їхав із Литви. Після затримання чоловіка передали прикордонникам.

Литовські служби підтвердили, що американець останнім часом перебував у країні на законних підставах. 26 березня із ним спілкувалися прикордонні органи на кордоні з Росією, а 27 та 30 березня – на кордоні з Білоруссю.

Водночас литовська Служба охорони державного кордону наголосила, що затримання чоловіка "жодним чином не пов’язаний і не може бути пов’язаним із подіями на полігоні в Пабраде". Там під час навчань зникли чотири американські військовослужбовці, а їхню броньовану машину нещодавно витягли з болота. Тіла трьох військових вже знайдені, пошуки четвертого тривають.