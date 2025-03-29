Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еўрарадыё".

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Що відомо про зникнення білоруської опозиціонерки

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко повідомив, що з 25 березня Анжеліка Мельникова перестала виходити на зв’язок.

Ми сподіваємося на краще, але розуміємо, що провідні діячі демократичних сил Білорусі є пріоритетними цілями спецслужб режимів у Білорусі та Росії,

– зазначив він.

Що таке об'єднаний перехідний кабінет Білорусі Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі – колективний виконавчий орган демократичних сил Білорусі з центральним офісом у Вільнюсі, який 9 серпня 2022 року створила Світлана Тихановська.

Латушко вже звернувся до польських правоохоронних органів із заявою щодо зникнення опозиціонерки.

За інформацією видання, останнім часом опозиціонери не бачили Мельникову, оскільки вона хворіла на COVID-19. Водночас до 21 березня вона залишалася на зв’язку.

Чи відомо, де може перебувати Мельникова

Речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський заявив, що вже кілька тижнів Мельникова не перебуває на території Польщі.

"Польські спецслужби підтримуватимуть дії спецслужб інших країн і Координаційної ради Білорусі щодо встановлення місцеперебування пані Мельникової", – наголосив він.

Ймовірно, спікерка Ради перебуває за межами Європейського Союзу. За даними секретаріату Координаційної ради, її колишній чоловік наразі може знаходитися в Білорусі.

До слова, у 2020 році Мельникову двічі затримували під час протестів у Білорусі. Через це вона разом із родиною була змушена покинути країну. Пізніше вона долучилася до Народного антикризового управління як координаторка проєкту. Ця організація була створена для стабілізації системи управління Білоруссю після переходу влади до народу.

Нагадаємо, що на Донеччині безвісти зник журналіст УНН Захар Подкидишев. Інцидент трапився під час виконання бойового завдання на Курахівському напрямку.