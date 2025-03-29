Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Еўрарадыё".

Смотрите также Генсекретарь НАТО сообщил, что четверо солдат армии США могли погибнуть во время учений в Литве

Что известно об исчезновении белорусской оппозиционерки

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко сообщил, что с 25 марта Анжелика Мельникова перестала выходить на связь.

Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что ведущие деятели демократических сил Беларуси являются приоритетными целями спецслужб режимов в Беларуси и России,

– отметил он.

Что такое объединенный переходный кабинет Беларуси Объединенный переходный кабинет Беларуси – коллективный исполнительный орган демократических сил Беларуси с центральным офисом в Вильнюсе, который 9 августа 2022 года создала Светлана Тихановская.

Латушко уже обратился в польские правоохранительные органы с заявлением об исчезновении оппозиционерки.

По информации издания, в последнее время оппозиционеры не видели Мельникову, поскольку она болела COVID-19. В то же время до 21 марта она оставалась на связи.

Известно ли, где может находиться Мельникова

Представитель Министерства внутренних дел Польши Яцек Добжинский заявил, что уже несколько недель Мельникова не находится на территории Польши.

"Польские спецслужбы будут поддерживать действия спецслужб других стран и Координационного совета Беларуси по установлению местонахождения госпожи Мельниковой", – подчеркнул он.

Вероятно, спикер Рады находится за пределами Европейского Союза. По данным секретариата Координационного совета, ее бывший муж сейчас может находиться в Беларуси.

К слову, в 2020 году Мельникову дважды задерживали во время протестов в Беларуси. Поэтому она вместе с семьей была вынуждена покинуть страну. Позже она присоединилась к Народному антикризисному управлению как координатор проекта. Эта организация была создана для стабилизации системы управления Беларусью после перехода власти к народу.

Напомним, что в Донецкой области без вести пропал журналист УНН Захар Подкидышев. Инцидент произошел во время выполнения боевого задания на Кураховском направлении.