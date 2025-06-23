В Катаре говорят об отсутствии жертв в результате атаки и готовности ответить Ирану

В Катаре заявили, что в результате атаки Ирана на американскую базу жертв нет. Там добавили, что оставляют за собой право ответить непосредственно и в соответствии с международным правом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Иран ударил по базе США в Катаре

В Катаре сообщают, что на американской военной базе Аль-Удейд в Дохе нет жертв после атаки Ирана на этот объект.

Указывается, что противовоздушная оборона Катара перехватила ракетный удар.

Нас заверили, что катарские средства противовоздушной обороны сорвали атаку и успешно перехватили иранские ракеты,

– говорится в заявлении Катара, которое цитирует издание.

В Минобороны страны добавили, что инцидент не привел к смертельным случаям или ранениям.

Там также указали, что воздушное пространство и территория страны являются "безопасными".

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Напомним, в в понедельник, 23 июня, в сети появилась информация о иранском обстреле американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

К тому же, иранские медиа отметили, что эти удары являются частью операции под названием "Благовест победы". На авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке была активирована система ПВО из-за иранского обстрела.