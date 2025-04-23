США больше не могут гарантировать безопасность Европы, глава Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что эра, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, завершилась. По его мнению, теперь именно Европа должна взять на себя ответственность за собственную оборону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Пита Гегсета во время выступления перед студентами Военного колледжа армии США.

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Почему США не могут гарантировать безопасность Европе

По словам Гегсета, Соединенные Штаты Америки больше не могут быть единственным гарантом европейской безопасности.

Время Соединенных Штатов, здесь, в Пенсильвании, в нашей прекрасной стране, прошло. Время, когда они были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Это уже давно прошло,

– заявил Хегсет.

Глава Минобороны США отметил, что Европе нужно взять на себя военную ответственность и стать лидером.

Напомним, что Европа уже работает над планом по постепенному взятию на себя большей ответственности за оборону континента вместо США. Однако этот процесс рассчитан на ближайшие 5 – 10 лет.