Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение комиссара Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса в соцсети Х.

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Как Европа планирует больше вооружать Украину

Андрюс Кубилюс напомнил, что ежегодно США и Европа выделяют 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Однако он убежден, что эти средства можно тратить эффективнее, закупая современное оружие напрямую у украинских производителей.

Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро – значительно увеличив нашу военную поддержку Украины,

– заявил Кубилюс.

Чиновник заметил, что отметил, что закупка украинского вооружения будет стоить примерно вдвое меньше, чем оружие, произведенное в Европе или США. Это поможет удвоить объем оружия для Украины, тратя те же 40 миллиардов евро.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", – написал он.

Кубилюс обратил внимание на новый инструмент – безопасностные кредиты ЕС, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. По его мнению, это способ реализовать формулу "мир через силу".

Кстати, ранее СМИ писали, что Франция планирует изготовить для Украины 1200 "умных" авиабомб AASM Hammer. В прошлом году было изготовлено 830 единиц.