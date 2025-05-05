Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис комісара Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса у соцмережі Х.

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Як Європа планує більше озброювати Україну

Андрюс Кубілюс нагадав, що щорічно США та Європа виділяють 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак він переконаний, що ці кошти можна витрачати ефективніше, закуповуючи сучасну зброю напряму в українських виробників.

Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко – значно збільшивши нашу військову підтримку України,

– заявив Кубілюс.

Чиновник зауважив, що зазначив, що закупівля українського озброєння буде коштувати приблизно вдвічі менше, аніж зброя, вироблена у Європі чи США. Це допоможе подвоїти обсяг зброї для України, витрачаючи ті самі 40 мільярдів євро.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", – написав він.

Кубілюс звернув увагу на новий інструмент – безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це спосіб реалізувати формулу "мир через силу".

До речі, раніше ЗМІ писали, що Франція планує виготовити для України 1200 "розумних" авіабомб AASM Hammer. Минулоріч було виготовлено 830 одиниць.