28 мая Зеленский прибыл в Берлин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

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Германия может профинансировать производство украинских ракет

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 мая, прибыл в Берлин со срочным визитом для переговоров с канцлером Фридрихом Мерцом. На фоне обострения боев на фронте и неопределенной поддержки со стороны США, Украина возлагает большие надежды на помощь от Германии – прежде всего военную.

Вопрос немецких ракет Taurus фактически снят с повестки дня. Хотя Мерц, еще находясь в оппозиции, призывал к их передаче, сейчас этот вопрос стал слишком чувствительным – источники в Берлине указывают, что тема Taurus фактически табуирована.

Несмотря на это, Зеленский не останется без поддержки. Ожидается, что Германия согласится на поставку дополнительных реактивных систем залпового огня Mars II, которая может поражать цели на расстоянии 85 километров. В 2022 году Киев уже получил от Германии пять таких установок. Новый пакет, вероятно, будет включать также ракеты к ним.

Однако эти ракеты – M30 и M31 – ориентируются по GPS, а Россия успешно глушит этот сигнал. К тому же, большинство вражеских объектов остаются вне радиуса действия Mars II.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где его встретили в Берлине с воинскими почестями. Зеленский встретится с канцлером Франрихом Мерцом, федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также представителями немецких компаний.