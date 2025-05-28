28 травня Зеленський прибув до Берліна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

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Німеччина може профінансувати виробництво українських ракет

Президент Володимир Зеленський у середу, 28 травня, прибув до Берліна з терміновим візитом для перемовин із канцлером Фрідріхом Мерцом. На тлі загострення боїв на фронті та непевної підтримки з боку США, Україна покладає великі надії на допомогу від Німеччини – передусім військову.

Питання німецьких ракет Taurus фактично знято з порядку денного. Хоча Мерц, ще перебуваючи в опозиції, закликав до їх передання, нині це питання стало надто чутливим – джерела в Берліні вказують, що тема Taurus фактично табуйована.

Попри це, Зеленський не залишиться без підтримки. Очікується, що Німеччина погодиться на постачання додаткових реактивних систем залпового вогню Mars II, що може вражати цілі на відстані 85 кілометрів. У 2022 році Київ уже отримав від Німеччини п’ять таких установок. Новий пакет, ймовірно, включатиме також ракети до них.

Однак ці ракети – M30 та M31 – орієнтуються за GPS, а Росія успішно глушить цей сигнал. До того ж, більшість ворожих об'єктів залишаються поза радіусом дії Mars II.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де його зустріли у Берліні з військовими почестями. Зеленський зустрінеться з канцлером Фрідріхом Мерцом, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також представниками німецьких компаній.