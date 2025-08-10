Это произошло на фоне подготовки саммита Трампа и Путина на Аляске, что запланирован на 15 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что стремятся достичь ЕС перед саммитом на Аляске?

Во время встречи по безопасности в Великобритании 15 августа участники обсудили опасения относительно возможности, что Украина и Европа не будут представлены на саммите между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Европейские лидеры выразили солидарность с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает издание, они отметили, что любые переговоры о территориях должны предшествовать прекращению огня. А также отметили, что нарушение таких вопросов не могут происходить без участия Украины.

Лидеры подчеркнули, что Украина не отдаст России территории, которые Москва не контролирует, а любые договоренности должны сопровождаться надежными гарантиями безопасности, в частности со стороны США.

В то же время европейцы, как говорится в СМИ, выражают опасения, что лидеры США и России могут заключить соглашение без Украины. Именно поэтому ЕС пытается убедить Трампа обеспечить присутствие Зеленского за столом переговоров.

Несмотря на эти усилия, возможность полного участия Украины выглядит маловероятной, считает NYT.

После встречи Великобритания и другие страны-участники встречи сделали совместное заявление, в котором призвали усилить давление на Россию.

Отдельно президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что безопасность Европы напрямую зависит от результатов войны в Украине.

К слову, Белый дом допускает, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в некоторых встречах на Аляске. Однако вероятнее всего это произойдет после переговоров между Трампом и Путиным.