Европейские союзники будут продолжать переговоры

Заместитель представителя федерального правительства Штеффен Майер рассказал, что переговоры между европейскими союзниками, "безусловно, будут продолжаться в течение недели", до пятницы, 15 августа. В то же время, по его словам, "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".

Майер отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на отпуск, продолжает находиться в постоянном контакте с коллегами из других государств, что очень важно для консолидированной позиции.

Если вы хотите влиять как Европа, то надо иметь согласованную и общую позицию,

– подчеркнул чиновник.

В то же время детали вчерашнего телефонного разговора канцлера с президентом США Дональдом Трампом в правительстве не комментируют.

Конфиденциальность была согласована в разговоре на всю тему Украины и текущих событий. Это может быть очень важным моментом для дальнейшего хода этой войны. Поэтому еще важнее, чтобы люди, которые действуют, особенно главы государства и правительства, на самом деле общались на конфиденциальной основе об этом, каждое публичное заявление угрожает этому процессу,

– объяснил Штеффен Майер.

По его словам, переговоры между европейскими партнерами также будут проходить в режиме конфиденциальности, ведь речь идет о процессе, "где каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".

Майер добавил, что позиция Европы и Германии остается неизменной: границы не могут меняться силой, а все дальнейшие решения, прежде всего, принадлежат Украине, которая должна иметь право сама определять свою судьбу.