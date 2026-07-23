Об этом Рубио сообщил по итогам встречи на своей странице в сети X.

Что сказал госсекретарь США после встречи с Лавровым?

Марко Рубио подчеркнул, что обсудил с министром ИГР России необходимость прекращения войны в Украине.

При этом он считает, что для достижения мира нужны "новые идеи", чтобы выйти из тупика в переговорном процессе. Те же условия, которые выдвигались ранее, были неприемлемы для Украины.

Я не думаю, что они были бы приемлемы для нее и сейчас; более того, вероятно, они были бы еще менее приемлемы,

– заявил Рубио.

По его мнению, если мир и будет достигнут, то этому будут способствовать новые подходы и нестандартные идеи. Он добавил, что США готовы предложить собственные наработки и сыграть конструктивную роль в мирном процессе, если для этого появятся соответствующие условия.

В ходе переговоров на полях министерской конференции АСЕАН, проходящей в Маниле, Россия и США также обсуждали отношения между странами.

К слову, по данным российских СМИ, переговоры Рубио и Лаврова длились около 37 минут. Также ранее Рубио отмечал, что США и Россия должны поддерживать диалог как две крупнейшие ядерные державы.

Со своей стороны, Лавров заявил о якобы готовности Москвы к урегулированию войны и упомянул договоренности, достигнутые во время встречи Трампа и Путина на Аляске в 2025 году. При этом глава российского МИД проинформировал Рубио о "реальном" положении дел на фронте, а также заявил о"недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.