Вероятно, Путин и Уиткофф будут разговаривать о восстановлении отношений между Россией и США. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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"Речь шла о восстановлении полноценной работы дипломатических предприятий, представительств России и США. То есть налаживании определенного взаимопонимания между двумя странами. Не секрет, что Штаты стремятся восстановить отношения с Россией на достаточно высоком уровне, если речь идет о политических, дипломатических, экономических отношениях и так далее", – сказал он.

Пойдет ли Путин на прекращение огня

Сергей Стуканов отметил, что различные заявления Уиткоффа с пророссийскими нарративами свидетельствуют о том, что вряд ли он передает ультиматум для Путина. Очевидно, спецпредставитель Трампа попытается понять, насколько российский диктатор готов идти к прекращению огня. По состоянию на сейчас не говорится о полноценном завершении войны, а об определенных тактических шагах, которые означали бы прекращение огня.

Но я не склонен верить, что Путин сейчас пойдет на прекращение огня. Потому что если верить нашей разведке, разведкам других стран, он накапливает силы, чтобы осуществить рывок на фронте. В частности, на территории Запорожской, Донецкой областей,

– подчеркнул он.

Потому что Путин не сможет политически склонить Украину к тому, чтобы мы отдали Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Враг будет пытаться достичь этого военным путем.

По словам руководителя аналитического отдела Центра контент-анализа, ближайшие недели вряд ли можно ожидать каких-то продвижений по завершению российско-украинской войны. Может идти речь о каких-то тактических шагах по режиму тишины или временном прекращении огня.