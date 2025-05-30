Кэллог анонсировал визит США, Франции, Британии и Германии на переговоры в Стамбуле
- Москва предложила Киеву провести второй раунд переговоров в Стамбуле, но украинская сторона пока не подтвердила участие.
- Спецпредставитель Трампа Кит Келлог призвал Украину не отказываться от участия в стамбульских переговорах.
- 2 июня с делегациями Украины и России проведут отдельные встречи представители Франции, США, Великобритании и Германии.
Москва предложила Киеву провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Сейчас украинская сторона еще не подтвердила свое участие. Впрочем, США призывают ее таки встретиться с россиянами в Турции во второй раз.
Так, во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США надеются, что переговоры в Стамбуле на следующей неделе состоятся и ситуация сдвинется с мертвой точки, передает 24 Канал.
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к переговорам в Стамбуле присоединятся страны Европы и США
В интервью для ABC News спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что украинская сторона уже подготовила свой документ с условиями для прекращения огня и передала его россиянам и американцам. В то же время Москва еще не показывала Киеву свой меморандум.
В США, по словам Келлога, обеспокоены, что это может стать причиной отказа украинской делегации от участия в новых переговорах. Спецпредставитель предостерег Киев от подобного шага. Он подчеркнул, что украинцы должны показать, что "настроены серьезно". "Главная цель переговоров – достичь прекращения огня и прекратить убийства", – добавил чиновник.
Келлог также анонсировал визит в Стамбул 2 июня советников по национальной безопасности США, Германии, Франции и Великобритании. Ожидается, что они проведут отдельные встречи с делегациями Украины и России.
К слову, спецпредставитель Трампа назвал "закономерной" обеспокоенность России расширением НАТО на восток. Он подчеркнул, что США сейчас не рассматривают вступления Украины в Альянс.