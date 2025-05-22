Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно о решении Конституционного суда Румынии

В Конституционном суде заявили, что на заседании 22 мая был рассмотрен запрос Симиона об аннулировании результатов второго тура выборов президента Румынии. После обсуждения суд единогласно отклонил запрос об аннулировании выборов, отметив, что он является необоснованным.

Решение является окончательным и сообщается Центральному избирательному бюро.

Джордже Симион отреагировал на это решение, написав сообщение на своей странице в фейсбуке. Ультраправый политик заявил, что этим решением суд "продолжил государственный переворот".

Конституционный суд продолжил свой государственный переворот! Все, что у нас осталось – это бороться! Приглашаю присоединиться, сегодня и в ближайшие недели!

– написал он.

В свою очередь, победитель выборов в президенты Румынии Никушор Дан считает запрос своего оппонента "искусственным".

"Я думаю, что всем с самого начала было понятно, что это что-то абсолютно искусственное. Я не видел письменного документа, но утверждать, что Молдова предоставила сотни миллионов евро (для якобы фальсификации выборов – 24 Канал), абсолютно глупо", – сказал Дан журналистам.

В конце концов Конституционный суд Румынии официально подтвердил результаты президентских выборов 18 мая. В торжественном заседании суда присутствовали избранный президент Никушор Дан и временный президент Румынии Илие Боложан.

К слову, Никурош Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии, получив 54,02% голосов. Его оппонент, ультраправый политик Джордже Симион, победивший в первом туре голосования, взял 45,98% голосов.