Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

До теми Хто такий Нікушор Дан, який стане президентом Румунії та чому це так важливо для України та ЄС

Що відомо про рішення Конституційного суду Румунії

У Конституційному суді заявили, що на засіданні 22 травня було розглянуто запит Сіміона про анулювання результатів другого туру виборів президента Румунії. Після обговорення суд одноголосно відхилив запит про анулювання виборів, зазначивши, що він є необґрунтованим.

Рішення є остаточним і повідомляється Центральному виборчому бюро.

Джордже Сіміон відреагував на це рішення, написавши допис на своїй сторінці у фейсбуці. Ультраправий політик заявив, що цим рішенням суд "продовжив державний переворот".

Конституційний суд продовжив свій державний переворот! Все, що в нас залишилося – це боротися! Запрошую приєднатися, сьогодні та у найближчі тижні!

– написав він.

Своєю чергою, переможець виборів у президенти Румунії Нікушор Дан вважає запит свого опонента "штучним".

"Я думаю, що всім з самого початку було зрозуміло, що це щось абсолютно штучне. Я не бачив письмового документа, але стверджувати, що Молдова надала сотні мільйонів євро (для нібито фальсифікації виборів – 24 Канал), абсолютно нерозумно", – сказав Дан журналістам.

Зрештою Конституційний суд Румунії офіційно підтвердив результати президентських виборів 18 травня. В урочистому засіданні суду були присутні обраний президент Нікушор Дан та тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан.

До слова, Нікурош Дан переміг у другому турі президентських виборів у Румунії, здобувши 54,02% голосів. Його опонент, ультраправий політик Джордже Сіміон, який переміг у першому турі голосування, взяв 45,98% голосів.