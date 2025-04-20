В эфире Fox News спецпредставитель Трамп по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал слова высокопоставленных чиновников США. Он назвал заявление Рубио "жестким", но добавил, что оно таким и должно быть, передает 24 Канал.

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США "устали"

По словам Келлога, администрация Трампа "устала от того, что происходит". Война в Украине, объяснил он, длится очень долго. Генерал отметил, что в мире есть много других проблем, к решению которых США должны быть привлечены.

В то же время Келлог выразил надежду, что положить конец войне в Украине таки удастся.

Он добавил, что на следующей неделе американская команда отправится в Лондон для переговоров о мире.

Напомним, что Трамп следующим образом прокомментировал возможный выход США из мирного процесса: "Если по определенной причине одна из сторон будет создавать серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупые, вы ужасные люди", и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет". В то же время американец отказался отвечать, продолжит ли помогать Украине, если мира достичь не удастся.