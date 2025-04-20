В ефірі Fox News спецпредставник Трамп з питань України Кіт Келлог прокоментував слова високопосадовців США. Він назвав заяву Рубіо "жорсткою", але додав, що вона такою і має бути, передає 24 Канал.

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США "втомилися"

За словами Келлога, адміністрація Трампа "втомилася від того, що відбувається". Війна в Україні, пояснив він, триває дуже довго. Генерал зауважив, що у світі є багато інших проблем, до вирішення яких США мають бути залучені.

Водночас Келлог висловив сподівання, що покласти кінець війні в Україні таки вдасться.

Він додав, що наступного тижня американська команда вирушить до Лондона задля перемовин щодо миру.

Нагадаємо, що Трамп наступним чином прокоментував можливий вихід США з мирного процесу: "Якщо з певної причини одна зі сторін створюватиме серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", і відмовимося від усього. Але, сподіваємось, до цього не дійде". Водночас американець відмовився відповідати, чи продовжить допомагати Україні, якщо миру досягти не вдасться.