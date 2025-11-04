Атака на буровую установку стала частью кампании против энергообъектов оккупанта – в ответ на обстрелы Москвой украинской энергосети, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Как Украина изменила стратегию в войне против России?
На прошлой неделе ВМС Украины ударили ракетами "Нептун" по двум важным российским объектам – Орловской ТЭЦ и Новобрянской подстанции. По словам украинских военных, оба объекта поставляли электроэнергию предприятиям, связанным с российским оборонно-промышленным комплексом.
Орловская ТЭЦ обеспечивает до 40% потребностей региона в электроэнергии и 65% теплоснабжения города, что делает ее одним из главных источников энергии в этом районе. Губернатор Орловской области Андрей Кличков 31 октября заявил, что электростанция была повреждена обломками беспилотника.
Усиление украинских атак на энергетических объекты и военные базы глубоко в тылу России свидетельствует о стратегическом сдвиге – попытке ослабить способность Москвы вести войну. Это происходит параллельно с тем, как Россия продолжает наступление на востоке Украины, одновременно нанося ракетные и дроновые удары по ее энергетической инфраструктуре.
Справка: Платформа "Сиваш" – одна из четырех морских установок, известных как "Вышки Бойко". Их захватила Россия после аннексии Крыма в 2014 году. Ранее эта самоподъемная буровая установка принадлежала государственной компании "Черноморнефтегаз" и использовалась для разведки нефтяных и газовых месторождений. После захвата платформ в 2014 году Россия оснастила их разведывательным и радиоэлектронным оборудованием, а также гидроакустическими системами. Это позволило Москве контролировать надводную, воздушную и подводную активность в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.
Что известно о последних ударах Украины по энергообъектам России?
- В ночь на 4 ноября Силы обороны, вероятно, атаковали аж две подстанции. Одна расположена во Фролово Волгоградской области, а другая – в Рыльске на Курщине. В обоих регионах – проблемы с электроснабжением.
- Кроме того, этой же ночью дроны попали по НПЗ в Кстово, одному из ведущих нефтеперерабатывающих заводов в России.
- В ночь на 3 ноября Силы обороны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России, вызвав пожар на комплексе нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.