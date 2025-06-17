Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Канада продолжает поддержку Украины

На встрече стран G7 в канадском Кананаскисе речь шла о поддержке Украины в борьбе против российского агрессора. На саммите присутствовал президент Украины. В рамках визита в Канаду он встретился с премьером Марком Карни. Чиновники говорили, в частности, о новой военной помощи Украине

День Зеленского в Канаде начался о диалоге о новой военной помощи от Оттавы на сумму 2 миллиарда канадских долларов, что равно 1,47 миллиарда долларов США. В пакет поддержки войдут дроны, вертолеты и боеприпасы. Следующий транш на более 2 миллиардов долларов Канада передаст Украине за счет доходов от замороженных российских активов.

Страна также готова ввести ряд новых финансовых санкций – против нескольких граждан и более 40 компаний, которые поддерживают войну и помогают России обходить другие санкции.

По словам премьера Карни ночная атака московского режима на Киев в очередной раз показала, что страны должны быть солидарными с Украиной.

Владимир Зеленский отметил, что вместе нужно обеспечить и поддержку украинских солдат на поле боя и давить на Россию для будущих переговоров.

Мы готовы к мирным переговорам, безусловного прекращения огня - я считаю, что это очень важно. Но для этого нам нужно давление,

– заявил президент Украины.

Зеленский вместе с Марком Карни говорили также о шагах дальнейшей дипломатической работы с партнерами в рамках НАТО, G7 и "коалиции желающих". Партнеры планируют работать над укреплением украинской ПВО, разработку проектов совместного производства оружия и инвестиции в украинскую оборонную сферу.