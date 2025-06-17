Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

До теми Зеленський не змінив планів після термінового від’їзду президента Трампа з Канади

Канада продовжує підтримку України

На зустрічі країн G7 в канадському Кананаскісі йшлося про підтримку України в боротьбі проти російського агресора. На саміті був президент України. У межах візиту до Канади він зустрівся з прем'єром Марком Карні. Посадовці говорили, зокрема, про нову військову допомогу Україні

День Зеленського в Канаді розпочався про діалог щодо нової військової допомоги від Оттави на суму 2 мільярди канадських доларів, що дорівнює 1,47 мільярда доларів США. У пакет підтримки ввійдуть дрони, гелікоптери та боєприпаси. Наступний транш на понад 2 мільярди доларів Канада передасть Україні коштом прибутків від заморожених російських активів.

Країна також готова запровадити низку нових фінансових санкцій – проти кількох громадян і понад 40 компаній, які підтримують війну та допомагають Росії обходити інші санкції.

За словами прем'єра Карні нічна атака московського режиму на Київ вкотре показала, що країни мають бути солідарними з Україною.

Володимир Зеленський наголосив, що разом потрібно забезпечити й підтримку українських солдатів на полі бою та тиснути на Росію для майбутніх переговорів.

Ми готові до мирних переговорів, безумовного припинення вогню — я вважаю, що це дуже важливо. Але для цього нам потрібен тиск,

– заявив президент України.

Зеленський разом з Марком Карні говорили також про кроки подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 і "коаліції охочих". Партнери планують працювати над зміцненням української ППО, розробку проєктів спільного виробництва зброї та інвестиції в українську оборонну сферу.