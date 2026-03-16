Рубіо можуть не впустити в Китай: Пекін зробив неоднозначну заяву

Держсекретар США Марко Рубіо перебуває під санкціями Китаю. Через це американського посадовця можуть не пустити до країни під час офіційного візиту делегації Трампа.

Про це пише Reuters та Financial Times.

Чому Рубіо можуть не впустити в Китай?

Офіційний представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу відповів, чи впустять Марко Рубіо разом із Дональдом Трампом.

Китайські санкції були спрямовані проти слів і дій пана Рубіо щодо Китаю в той час, коли він обіймав посаду сенатора,

– заявив він.

Китай ще у 2020 році запровадив санкції проти нинішнього держсекретаря США Марко Рубіо, коли він був сенатором. Обмеження стали відповіддю Пекіна на його жорстку критику щодо порушень прав людини в Сіньцзяні та підтримку американських законів і санкцій проти китайських і гонконгських посадовців.

Китайські санкції передбачають заборону на в'їзд до країни та інші обмеження. У Пекіні тоді заявили, що Рубіо втручається у внутрішні справи Китаю.

На тлі напружених відносин між країнами президент США Дональд Трамп заявив, що може відкласти зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе у питаннях безпеки в Ормузькій протоці. За його словами, значна частина китайського імпорту нафти проходить саме через цей маршрут.

Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку. Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Ми можемо відкласти зустріч,

– сказав Трамп.

Саміт лідерів США та Китаю був запланований на кінець березня, однак тепер його проведення опинилося під загрозою та може бути перенесене на невизначений термін.

