Рубіо сумнівається в росіянах: що сказав про війну та мир в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо висловився про війну в Україні. Що цікаво, його заяви сильно відрізняються від слів Трампа на цю ж тему.

Про це повідомляє Clash Report. Заява Рубіо прозвучала на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Що Рубіо сказав про Україну?

На запитання щодо того, чи Росія прагне закінчити війну, Рубіо відповів, що сумнівається в цьому. Мовляв, Москва говорить, що хоче, але є сумніви.

Ми (адміністрація США – 24 Канал) не знаємо. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну, як вони заявляють, і на яких умовах вони готові це зробити, і чи зможемо ми знайти умови, які будуть прийнятні для України і на які Росія погодиться, але ми будемо продовжувати це перевіряти,

– сказав він.

Водночас держсекретар сказав, що Сполучені Штати ввели додаткові санкції щодо російської нафти. Втім, за його словами, за роки війни сторони досягнули прогресу "принаймні на технічному рівні". Мова про зустріч військових представників України та Росії.

"Зустрічі відбудуться знову у вівторок, хоча це може бути інша група людей. Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб виконувати свою роль у завершенні цієї війни", – цитують Рубіо журналісти видання "Телеграф".

Цікаво! В Мюнхені увечері 14 лютого має відбутися зустріч Марко Рубіо з Володимиром Зеленським.

Окрім війни та миру в Україні Рубіо приділив багато уваги стосункам США та Європи, а також ролі ООН.

Держсекретар наголосив, що для початку мирних переговорів між Україною та Росією знадобилося втручання США, наголосивши на безсиллі ООН, як і у випадку з Газою. Він зазначив, що адміністрація Дональда Трампа продовжить робити все задля досягнення миру. За словами Рубіо, сторонам переговорного процесу щодо України вдалося звузити перелік спірних питань, але найскладніші ще не вирішені,

– інформує "Радіо Свобода".

Він висловився в тому дусі, що адміністрація Трампа "готова взяти на себе завдання відновлення та відновлення Заходу". І хоча за потреби Америка може зробити це самотужки, та все ж краще робити це разом з Європою.

На думку держсекретаря США, від наявної системи міжнародного співробітництва не потрібно відмовлятися, але її треба оновити.

"ООН, як і раніше, може бути інструментом добра у світі, але продемонструвала нездатність відповісти на деякі нагальні виклики сучасності, вважає Рубіо", – пишуть журналісти.

А Трамп вірить у Росію

Напередодні, 13 лютого, Дональд Трамп вкотре висловив упевненість, що Росія хоче укласти мирну угоду. Ба більше, президент США вважає, що "Зеленському доведеться діяти".