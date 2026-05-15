"Скопіював мене": Рубіо затролили через спортивний костюм як у Мадуро

У мережі затролили держсекретаря США Марка Рубіо через спортивний костюм як у Ніколаса Мадуро, колишнього президента Венесуели. Користувачі відзначили, що одяг американця схожий на той, у якому венесуельського диктатора викрали у січні 2026.

Фото Рубіо виклав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун на своїй сторінці в X.

Рубіо одягнув сірий спортивний костюм Nike. Його він прихопив із собою у поїзду Трампа до Китаю.

На фото держсек США перебуває на борту літака Air Force One.

"Секретар Рубіо демонструє стиль Nike Tech Венесуела на борту Air Force One", – пожартував Чун.

Рубіо на шляху до Китаю

У мережі одразу відзначили схожість зі стилем Мадуро.

Рубіо ж натомість заявив, що спортивний костюм просто зручний і що жодного підтексту у цьому нема. Посадовець наголосив, що мав цей одяг ще раніше.

Немає жодного контексту. Це гарний костюм. Мені він подобається. Він зручний. Якщо вже на те пішло, він (Мадуро – 24 Канал) скопіював мене, бо я вже мав такий,

– сказав Рубіо в інтерв'ю NBC Nightly News в Пекіні.

Мадуро і костюм Nike Tech Fleece





Варто зауважити, коли у мережі з'явилися фото диктатора Мадуро у спортивному костюмі Nike, цей одяг став неочікувано популярним, а пошукові запити на цю модель зросли майже в чотири рази і її швидко розпродали. Цей комплект Nike Tech Fleece в мережі охрестили "The Maduro Grey", його вартість – близько 260 доларів.



Самого Мадуро 3 січня військові США затримали разом із дружиною просто в їхньому будинку, попередньо атакувавши Венесуелу. Їх висунули звинувачення у змові, пов'язаній із наркотероризмом та незаконним обігом кокаїну, а також у зберіганні озброєння.

До слова, раніше Китай двічі вводив санкції проти Рубіо через його різку критику політики Пекіна у сфері прав людини. Водночас китайська сторона знайшла спосіб дипломатично обійти власні обмеження проти американського держсека. У державних документах та офіційних повідомленнях просто змінили написання одного зі складів його прізвища китайською мовою.

Що відомо про переговори США з Китаєм?

Вперше за майже 10 років американський президент поїхав до Китаю. Трамп та Сі уже провели першу зустріч 13 травня у Пекіні. Візит має закінчитися 15 травня.

Трампа зустрічали урочистою музикою та червоною доріжкою перед Великою залою народних зібрань у Пекіні – політичною пам'яткою в самому серці китайської столиці. Перед цим Китай зробив кілька дипломатичних жестів. Зокрема, вирішив відправити США пару гігантських панд Пінг Пінг та Фу Шуан, імена яких означають китайською мовою мир та подвійне багатство.

Також Китай схвалив показ двох голлівудських фільмів у кінотеатрах під час свого Золотого тижня у травні – "Диявол носить Prada 2" та "Майкл" про Майкла Джексона.

Експерти зазначали, що у китайського лідера пріоритетом є Тайвань, який Китай вважає своєю територією, а американська делегація під час візиту до Пекіна зосередиться на інвестиційних питаннях. Окрім того, припускали, що Трамп проситиме Сі допомогти переконати Іран закінчити війну, адже Тегеран є найближчим партнером Китаю на Близькому Сході.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зауважив 24 Каналу, що раніше Трамп переніс візит до Китаю, який очікували на березень – квітень, через початок військової операції проти Ірану. Він сподівався покращити позиції США перед зустріччю, але цього не сталося.

Водночас, як зазначив в етері 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, питання війни Росії з Україною аж ніяк не ключове для цього візиту.

Та й, на думку політтехнолога Юрія Подорожнього, зустріч у Пекіні не принесе жодних результатів. Навпаки у США все наближається до запуску чергової процедури імпічменту Трампа.