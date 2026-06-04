Росія ніколи не досягне своїх цілей в Україні, – держсекретар США

Марко Рубіо назвав вторгнення Росії в Україну стратегічною помилкою. За словами держсекретаря США, ніхто у світі більше не сумнівається у тому, що Кремль не зможе досягти своїх цілей у війні.

Навіть самі росіяни усвідомлюють, що їм ніколи не отримати бажаного. Таку думку Рубіо висловив під час слухань у комітеті з питань закордонних справ Конгресу США 3 червня.

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Як Рубіо оцінив перспективи Росії у війні з Україною?

Росія точно не досягне своїх цілей, про які вона заявляла у перший день війни. І Росія може ніколи не досягнути військовим шляхом тих цілей, яких вона зараз вимагає на переговорах,

– наголосив держсекретар.

Він визнав, що українські удари вглиб Росії та дії Сил оборони на фронті є ефективними.

Рубіо також заявив, що війна в Україні може завершитися лише через переговори, і США готові брати участь у мирному процесі. Водночас він зазначив, що позиції сторін дуже різні, тому домовитися складно.

Сторони, особливо Росія, не готові до поступок заради миру. Через це перспективи мирних переговорів наразі видаються слабкими.

Нагадаємо, що під час слухань Рубіо також повідомив, що незабаром можуть з'явитися новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Ці кошти раніше схвалив Конгрес, але їх передання затрималося в Пентагоні.

Окрім того, держсекретар підкреслив, що США не є нейтральною стороною у війні Росії проти України, адже продовжують підтримувати Київ санкціями та зброєю.

Що відомо про цілі Росії у війні проти України?

Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас у коментарі для 24 Каналу зазначив, що Росія після майже чотирьох років війни не досягла своїх головних цілей і не має значних успіхів на фронті.

За його словами, початковий план Кремля у 2022 році передбачав швидке захоплення Києва, зміну влади та встановлення проросійського режиму. Тепер, коли це провалилося, мета Росії – захопити якомога більше українських територій і послабити решту України.

Лукас вважає, що Москва також намагатиметься тиснути на Україну через війну, удари по інфраструктурі та спроби зменшити міжнародну підтримку, однак поки що ці плани не приносять результатів.

Зауважимо, що для припинення війни сьогодні Кремль вимагає від України добровільного виведення військ з частково окупованих територій.