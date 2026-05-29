Румунія звернулася до НАТО після російської атаки: чого просить і чи активують хоча б 4 статтю

Росія атакувала Румунію уночі 29 травня. Бухарест обіцяв відповісти, і от стало відомо, що зробить країна.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Чи застосує Румунія 4 або 5 статтю НАТО?

Ні, цього не планують робити. Відомо, що Бухарест не збирається застосувати положення статті 4 НАТО, яке вимагає від членів альянсу скликатися для термінових переговорів. Про 5 статтю НАТО, де "напад на одного – це напад на всіх", навіть не йдеться.

Румунія звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони, а також закриє своє єдине російське консульство після того, як російський безпілотник впав на багатоквартирний будинок,

– сказано в статті.

Оана Цою, міністерка закордонних справ Румунії, сказала: країна має підтвердження, що це російський безпілотник. І назвала дії Росії неприйнятним та відвертим порушенням повітряного простору.

Цою заявила, що головнокомандувач НАТО, генерал США Алексус Грінкевич, "погодився" з попередніми пропозиціями Бухареста, який звернувся до альянсу з проханням про переміщення військової техніки до країни. У відповідь на інцидент з дроном вона сказала, що Румунія попросить "прискорити" їх поставку,

– написало ЗМІ.

Цікаво! Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що дрон підбили на території України, відтак він полетів далі.

Бухарест також звернеться до союзників НАТО з проханням обговорити інцидент та "необхідність посилення можливостей стримування та оборони на східному фланзі" найближчими днями.

Яку техніку може отримати Румунія після російської атаки?

Яку саме техніку просить Румунія, не говорять. Але, можливо, мова про спеціалізовані радари, здатні виявляти безпілотники на малих висотах. Це інформація від прем'єр-міністра країни Іліє Боложана.

Анонімні представники НАТО припускають: можуть перевести румунську систему протидії безпілотникам MEROPS під командування НАТО.

Чому у Галаці дрон влетів у будинок?

Літаки були заправлені та готові до вильоту, а також мали всі необхідні дозволи, але інцидент стався над населеним районом – це те, що ми повинні врахувати,

– зазначив військовий представник НАТО.

А Раду Тудор, незалежний експерт з питань безпеки, говорить, що росіяни дуже швидко впроваджують безпілотні технології і вдосконалюють їх. НАТО відстає.