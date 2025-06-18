Дещо йому не сподобалося: чому Трамп міг екстрено поїхати з саміту G7

Раніше була інформація, що Дональд Трамп може зустрітись із Володимиром Зеленським на саміті G7 у Канаді. Проте цього не сталось, адже лідер США достроково покинув зібрання. Є кілька варіантів чому це сталось.

Були припущення, що Трамп міг покинути зустріч через масовану атаку Росії по Україні, яка відбувалась в той день, 17 червня 2025 року, щоб не коментувати терор. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що, на його думку, все ж першопричиною була історія з Іраном, але варварські удари по українських містах теж могли вплинути.

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Візит Трампа на саміт G7

Ігор Рейтерович вважає, що Трампу могло не сподобатись, як його зустріли на саміті. Президент США, ймовірно, розумів, що всі зустрічі із ЗМІ та іншими європейськими лідерами в основному будуть пов'язані із війною в Україні.

Останнім часом помітно, що він не хоче давати жодні прямі відповіді на питання про діалог із Москвою та Києвом.

Якщо спростити, то Трамп вважає, що він нікому нічого не винен. Тому тут, мабуть, Іран частково наклався на російсько-українську війну і Трамп так зробив (покинув саміт G7 – 24 Канал),

– сказав політолог.

За його словами, американський президент, можливо, очікував, що на саміті його прийматимуть як беззаперечного лідера, але сталось по-іншому. Трамп, ймовірно, відчував себе там некомфортно, адже останнім часом часто "дає задню", і це, однозначно, помічають інші очільники країн.

Цікаво, що політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що Дональд Трамп достроково залишив саміт G7, щоб уникнути критики з боку президента Франції Еммануеля Макрона. Лідер США порушив попередні обіцянки щодо санкцій проти Росії, що й могло стати причиною напруження між лідерами.