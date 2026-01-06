Україна та союзники узгоджують 6 – 7 документів щодо мирного врегулювання, – Politico
- Україна та союзники можуть узгодити 6 – 7 документів щодо мирного врегулювання, включаючи 20-пунктовий план, розроблений США і Україною.
- Зустріч "коаліції охочих" спрямована на узгодження питань моніторингу припинення вогню, військової підтримки, розміщення багатонаціональних сил та довгострокових угод про оборонну співпрацю з Україною.
Україна та союзники невдовзі можуть узгодити 6 – 7 документів щодо припинення вогню на поствоєнного регулювання. 20-пунктовий план, рощроблений США і Україною – один з них.
Усі документи повинні підписати як Україна з партнерами, так і Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Які документи узгоджує Україна з союзниками?
Сьогоднішня зустріч "коаліції охочих" спрямована на узгодження 5 пунктів:
- моніторинг припинення вогню між Росією та Україною;
- військова підтримка ЗСУ;
- розміщення багатонаціональних сил підтримки в Україні після війни;
- зобов'язання підтримати Київ у разі порушення перемир’я Москвою;
- довгострокові угоди про оборонну співпрацю з Україною.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що у Парижі сьогодні "не слід очікувати остаточних рішень". Також не видно, щоб у Росії було бажання закінчувати війну. Водночас паризькі домовленості можуть бути підписані найближчими днями у Вашингтоні, що затвердить спільну американо-європейську позицію.
Про що "коаліція охочих" говоритиме у Парижі?
У Парижі на вівторок, 6 січня, запланована зустріч союзників України.
На зустрічі будуть обговорюватися внески до багатонаціональних сил для України та ширший пакет гарантій безпеки у випадку нового нападу Росії. Крім того, учасники обговорять кроки тиску на Москву у випадку її відмови від переговорів.