Лестощі перед Трампом та уникнення складних тем: що у ЗМІ кажуть про саміт НАТО
- На саміті НАТО в Гаазі європейські лідери використовували лестощі, щоб переконати Дональда Трампа підтримати єдність Альянсу, попри його скептицизм щодо статті 5 НАТО.
- Організатори саміту уникали складних тем, таких як війна в Україні та стратегія Росії, щоб залишити Трампа задоволеним, що підкреслило залежність НАТО від США.
- Трамп отримав особливу увагу, включаючи необмежений час на виступ, ігнорування прем'єра Іспанії та особисте запрошення від короля Чарльза III через прем'єра Британії.
У Гаазі 24 – 25 червня відбувся саміт НАТО. Аналітики з авторитетних видань зазначили, що саме завдяки лестощам європейських лідерів удалося переконати Трампа підтримати єдність Північноатлантичного альянсу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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У королівському палаці Гааги, що називають "Будинком у лісі" все було підготовлено для спеціального гостя – Дональда Трампа. Участь американського лідера могла стати або рятівною, або фатальною для Альянсу.
Урешті європейським лідерам вдалося підняти Трампу настрій, але це не далося легко. До приїзду в Гаагу Трамп вагався щодо зобов’язань США перед статтею 5 НАТО, заявивши, що це залежить від "тлумачення". Під час перельоту він публікував тривожні дописи у власній соцмережі, зокрема з наїздом на Іспанію, яка не погоджувалась витрачати 5% ВВП на оборону, як вимагав саміт.
Саме лестощі стали ключовою стратегією європейських лідерів у діалозі з Трампом. Рютте навіть жартував на публіці: "Інколи тато має вживати жорсткі слова", натякаючи на лайку Трампа під час опису ситуації з Іраном та Ізраїлем,
– написали у Bloomberg.
Дональд Трамп отримав повідомлення від Рютте, повне підлабузництва, яке він опублікував у Truth Social.
Особисте повідомлення Рютте Трампу / Скриншот Bloomberg
Серед інших продуманих жестів під час події для Трампа:
- Прем'єр Британії Кір Стармер, який сидів поруч з американським лідером, передав йому особисте запрошення від короля Чарльза III.
- Прем'єра Іспанії ігнорували, посадили якнайдалі від Трампа і зустріли холодно. Раніше президент США розкритикував цю країну.
- У залі засідань Дональду Трампу дали необмежений час на виступ. Він розмовляв 8 хвилин у той час, як інші мали лише 3 хвилини.
Рютте вибудував саміт так, щоб Трамп відчув себе головним,
– пишуть журналісти.
У Reuters підкреслили, що організатори події зробили все можливе, щоб уникнути складних тем та залишити Трампа задоволеним. Серед таких тем: війна в Україні, стратегія Росії та ймовірне виведення американських військ з Європи. Журналісти зауважили, що рано чи пізно НАТО доведеться мати з ними справу.
Видання The Telegraph зазначило, що саміт у Гаазі викрив слабке місце Альянсу – потребу жертвувати принциповістю заради збереження стабільності. Подія, на думку журналістів, показала, наскільки НАТО стало залежним від Вашингтона.
Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп назвав українського лідера сміливим. Втім, президент США у своїй промові взагалі не згадав Росію.
Журналісти зазначили, що Трамп фактично відмовився від спроб добитися припинення війни в Україні, що лише грає на руку Путіну.