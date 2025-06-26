Є навіть у комюніке саміту НАТО: чому Трамп заговорив про амбіції Росії й за межами України

Трамп не виключає, що у Путіна можуть бути й інші територіальні інтереси, окрім України. Те, що тепер і США розуміють про наявність постійної загрози з боку Росії, є позитивним сигналом. Певною мірою це означає, що країни НАТО будуть готуватися до ймовірних викликів.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, додавши, що про це свідчить ухвалене членами НАТО рішення про збільшення їхніх оборонних видатків до 5% від ВВП.

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Саміт НАТО 2025: як Європа бачить нині Україну

Політолог наголосив на тому, що країни НАТО розглядають посилення України, надання їй допомоги як частину заходів задля забезпечення власної безпеки. Це, з його слів, якнайкраще демонструє те, що Росію дійсно сприймають як потенційну загрозу.

Європейські партнери розглядають Україну такою силою, яка здатна стримувати Росію. Це є доволі вигідна для нашої держави ситуація. Росія вчергове визнана загрозою для Альянсу. Це є навіть у комюніке саміту НАТО,

– озвучив Шеренговський.

Це повторює візію ще з 2022 року, та й військова доктрина США також визнає Росію загрозою, хоча звісно, не такою, яка здатна вчинити великий тиск на Сполучені Штати (як, наприклад, Китай). Сьогодні, зі слів політолога, очевидно, що про російську небезпеку говорить розвідка не лише США, а й інших країн-членів НАТО.

"З того, що вже відомо, всі розуміють, що мовиться не тільки про безпосередню збройну агресію Росії на когось з членів НАТО, а увесь комплекс гібридних війн та загроз, які Росія активно тренувала не тільки щодо України, а й використовувала в Сирії, Грузії, продовжує робити це стосовно багатьох європейських країн (тиск в енергетичній, інформаційній сферах)", – зазначив політолог.

Зазначимо, що країни НАТО після саміту в Гаазі ухвалили відповідну декларацію, яка містить в собі п'ять пунктів. Україна згадується як елемент загальної безпеки Альянсу.