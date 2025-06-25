Трамп не хоче розвалу НАТО: він має одну найголовнішу вимогу до членів Альянсу

Вже неодноразово лунали побоювання, що Сполучені Штати можуть взагалі вийти з НАТО. Можливо, саме через такі погрози Трамп хоче натиснути на союзників, аби вони нарешті перестали бути пасивними.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Трамп вже перебуває на саміті НАТО у Нідерландах. І навряд чи він взагалі хоче розвалу Альянсу. У нього інший план.

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Чого добивається Трамп

Як наголосив Ус, головна вимога Трампа від НАТО – аби союзники нарешті почали приділяти більше уваги питанням безпеки. Потрібно аби Європа та Канада підвищили витрати на власну оборону до 5% ВВП.

Звісно, Трамп не дає ствердної відповіді. Але вважаю, що він не хоче розпаду НАТО. Йому потрібно, аби там більше витрачали на власну оборону,

– зазначив Ус.

Загалом в Альянсі мають задуматися про майбутнє самої структури. Там мали б працювати над розширенням та приєднанням не лише України, але й Японії, Південної Кореї, Австралії. Це був би серйозний сигнал Китаю.

Поки що НАТО – це Євроатлантика. Але в перспективі Альянс мав би розширитися в інші регіони світу, аби залишити за собою провідну роль у світовій політиці,

– зауважив Ус.

Додамо, Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО. Він назвав його "хорошим хлопцем".