Засідання Ради Україна – НАТО не буде на саміті в Гаазі: у Politico назвали причину

Попри заклики деяких союзників, на саміті НАТО в Гаазі не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. Такий крок стане ще однією поступкою Дональду Трампу з боку Альянсу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому в Гаазі не буде засідання Ради Україна – НАТО

За даними видання, 32 країни-члени НАТО готові значно збільшити оборонні витрати – до 5% ВВП.

Це рішення може стати переломним моментом у сфері безпеки. Воно дозволить Дональду Трампу, який давно вимагає від Європи більшої відповідальності за власну оборону, здобути серйозну перемогу на міжнародній арені.

Також під час саміту в Гаазі не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО.

Це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таку сесію, не були зацікавлені в акцентуванні уваги на війні, яку Трамп, за власними обіцянками, мав би "завершити" ще під час передвиборчої кампанії,

– зазначили в Politico.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує бути присутнім на саміті в Гаазі, однак остаточне рішення буде ухвалене напередодні. Президент України також зазначив, що під час візиту він не має на меті зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Водночас, за його словами, наразі команди України та США тримають зв'язок. Діалог триває на рівні міністрів економіки та фінансів, зокрема через угоду, яка підписана між Україною та Сполученими Штатами.