Не все так просто, – політолог розібрав, що не так з новим пакетом санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз таки погодив 20 пакет санкції проти Росії. Однак, на жаль, одну важливу заборону там так і не запровадили.

Як розповів 24 Каналу політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, безперечно добре, що 20 пакет санкцій нарешті ухвалили. Угорщина та Словаччина не блокували його через відновлення транзиту по нафтопроводу "Дружба". Але не все так просто.

Що не ухвалили в 20 пакеті санкцій?

За словами Фесенка, наразі Євросоюз відклав повну заборонну на надання морських послуг російським суднам, які перевозять нафту та нафтопродукти. Фактично тіньовий флот РФ досі можуть проходити обслуговування в ЄС.

Це могли повністю заборонити. Але поки що такі обмеження відклали. Санкції проти тіньового флоту діють, але повної заборони тут ще немає,

– зазначив Фесенко.

При цьому посли ЄС погодили цю заборону "в принципі". Однак там відклали рішення до координації з країнами G7.

Зверніть увагу! Сполучені Штати продовжили тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена на судна. Воно діятиме до 16 травня.

