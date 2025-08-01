Президент США Дональд Трамп до 8 серпня повинен буде хоча б запровадити мита проти країн, які торгують з Росією. Однак ймовірно, що він може тиснути на Росію іншими моментами.

Зокрема, це атомна сфера, банки, питання, пов'язані з доларом, а також повернення до ідеї ленд-лізу. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Як Трамп може тиснути на Росію?

Ігор Рейтерович зазначив, що Індія вже почала обмежувати закупівлю російської нафти. Може скластися ситуація, що Трампу не доведеться вводити мита проти Індії, Бразилії, Туреччини. Однак залишається Китай, на який лідер США буде тиснути далі.

До слова, Дональд Трамп анонсував нові мита проти Індії. Причиною цього рішення є високі тарифи та торгівля з Росією. Нові тарифи проти Індії набувають чинності 1 серпня.

З іншого боку, ймовірно, Трампу доведеться змінити своє ставлення до Москви і не обмежитися тільки митами на торгівлю з Росією щодо нафти. Постійно терористичні атаки проти України можуть спонукати американського президента до більш радикальних дій.

Я переконаний, що крім цих тарифів, мит, продажу зброї в Україні, Європі, Трамп з великою ймовірністю вдарить по Росії іншими моментами. У нього для цього є всі можливості: атомна сфера, банки, питання, пов'язані з доларом,

– вважає політолог.

Найімовірніше, 8 серпня Трамп почне з мит. Коли він побачить, що це не працює або не дає того ефекту, на який він розраховує, то перейде до більш жорстких методів. Не виключено навіть, що США повернуться до ідеї ленд-лізу.

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн, який дав Москві для угоди про завершення війни в Україні. Він скоротив його з 50 до 10 – 12 днів. Якщо Росія цього не зробить, то США введуть вторинні санкції на експорт російської нафти.