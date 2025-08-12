Дональд Трамп напередодні домовленості про зустріч з Володимиром Путіним погрожував Росії запровадженням жорстких санкцій. Проте 8 серпня, коли сплив термін ультиматуму, президент США не ввів обіцяних санкцій.

Політолог Тарас Загородній пояснив у розмові з 24 Каналом, як Дональд Трамп використав чинник санкцій у своїй перемовній тактиці з Володимиром Путіним. Також політолог розповів, для чого президенту США потрібна зустріч з очільником Кремля.

Важливо Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Як Трамп тисне на Росію через економічні важелі?

Загородній наголосив, що одразу після візиту спецпосланника Трампа Стів Віткоффа до Москви США запровадили тарифи проти Індії, яка купує російську нафту. Це було настільки болючим ударом для країни, що прем'єр-міністр Нарендра Моді навіть провів розмову з Володимиром Зеленським.

Також Трамп, імовірно, не піде на те, щоб зменшити санкції проти Росії, інакше на нього здійснюватиметься шалений тиск, адже він обіцяв посилити їх.

Імовірно у них там щось не зійшлося. Також Трамп, можливо, хоче конкретно почути від Путіна, що він говорить без посередників. Чи, може, він взагалі хоче подивитися, чи живий Путін, тому що бачив його зблизька лише під час першої своєї президентської каденції. Трамп хоче чітко зрозуміти, як йому далі діяти,

– підкреслив політолог.

Останнім часом тиск на Росі, на його думку, сильно зріс. Зокрема, Європа запровадила 18-й пакеті санкцій, фактично забравши реекспорт нафтопродуктів, які виготовлені з російської нафти на території ЄС.

Однак політика Трампа і взагалі американців така, що вони завжди намагаються домовитись – це їхня натура. Також останні 150 років американці завжди рятували Росію, бо це дуже зручна для них країна,

– зауважив він.

З одного боку США нарощують тиск на росіян, а з іншого – побоюються зовсім перетиснути, щоб вся ця конструкція не рухнула. Крім того, Трамп намагається знайти хоч якесь раціональне зерно у поведінці Путіна.

Зверніть увагу! Як зазначив голова Пентагону Піт Гегсет, раніше ніхто не зумів створити умови для того, щоб Володимир Путін зустрівся з кимось із лідерів. Лише Дональд Трамп зміг змінити умови та "правила гри" і вплинув на рішення Путіна провести зустріч з президентом США.

Може бути декілька сценаріїв, які передбачає перемовна тактика Трампа. І це, за словами політолога, дуже нервує Москву та Пекін, які не знають, до чого їм готуватися.

Водночас Трамп завжди залишає для себе простір для відступу. Але американський невблаганний каток має розчавити Росію. Питання лише у часі,

– впевнений Тарас Загородній.

Він нагадав, коли Трамп прийшов до влади, нафтові доходи Росії обвалилися 30%. За президенства Джозефа Байдена ціни нафту трималися на високому рівні, росіяни могли торгувати. Також США тоді були проти ударів України по російських НПЗ. А зараз з боку Вашингтона немає заперечень.

Тому прихід Трампа до влади у Сполучених Штатів Америки, як відзначив він, вже приніс передкатастрофічну ситуацію для економіки Росії.