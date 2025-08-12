Политолог Тарас Загородний объяснил в разговоре с 24 Каналом, как Дональд Трамп использовал фактор санкций в своей переговорной тактике с Владимиром Путиным. Также политолог рассказал, для чего президенту США нужна встреча с главой Кремля.

Важно Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Как Трамп давит на Россию через экономические рычаги?

Загородний отметил, что сразу после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву США ввели тарифы против Индии, которая покупает российскую нефть. Это было настолько болезненным ударом для страны, что премьер-министр Нарендра Моди даже провел разговор с Владимиром Зеленским.

Также Трамп, вероятно, не пойдет на то, чтобы уменьшить санкции против России, иначе на него будет осуществляться безумное давление, ведь он обещал усилить их.

Вероятно у них там что-то не сошлось. Также Трамп, возможно, хочет конкретно услышать от Путина, что он говорит без посредников. Или, может, он вообще хочет посмотреть, жив ли Путин, потому что видел его вблизи лишь во время первой своей президентской каденции. Трамп хочет четко понять, как ему дальше действовать,

– подчеркнул политолог.

В последнее время давление на Россию, по его мнению, сильно возросло. В частности, Европа ввела 18-й пакет санкций, фактически забрав реэкспорт нефтепродуктов, которые изготовлены из российской нефти на территории ЕС.

Однако политика Трампа и вообще американцев такова, что они всегда пытаются договориться – это их натура. Также последние 150 лет американцы всегда спасали Россию, потому что это очень удобная для них страна,

– отметил он.

С одной стороны США наращивают давление на россиян, а с другой – опасаются совсем пережать, чтобы вся эта конструкция не рухнула. Кроме того, Трамп пытается найти хоть какое-то рациональное зерно в поведении Путина.

Обратите внимание! Как отметил глава Пентагона Пит Хегсет, ранее никто не сумел создать условия для того, чтобы Владимир Путин встретился с кем-то из лидеров. Только Дональд Трамп смог изменить условия и "правила игры" и повлиял на решение Путина провести встречу с президентом США.

Может быть несколько сценариев, которые предусматривает переговорная тактика Трампа. И это, по словам политолога, очень нервирует Москву и Пекин, которые не знают, к чему им готовиться.

В то же время Трамп всегда оставляет для себя пространство для отступления. Но американский неумолимый каток должен раздавить Россию. Вопрос только во времени,

– уверен Тарас Загородний.

Он напомнил, когда Трамп пришел к власти, нефтяные доходы России обвалились 30%. При президентстве Джозефа Байдена цены на нефть держались на высоком уровне, россияне могли торговать. Также США тогда были против ударов Украины по российским НПЗ. А сейчас со стороны Вашингтона нет возражений.

Поэтому приход Трампа к власти в Соединенных Штатов Америки, как отметил он, уже принес предкатастрофическую ситуацию для экономики России.