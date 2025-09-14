Це не аргумент, – політолог сказав, що не так з ультиматумом Трампа Європі
- Дональд Трамп висунув ультиматум Європі, що США введуть санкції проти Росії тільки після припинення купівлі російської нафти країнами-членами НАТО.
- Політолог Валентин Гладких вважає, що Трамп висуває подібні вимоги, щоб виправдати відсутність реальних дій США щодо санкцій проти Росії.
Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії, проте він сказав, що це відбудеться тільки після того, як країни-члени НАТО припинять купляти російську нафту. Такий ультиматум є доволі дивним, адже виглядає, ніби не Росія винна у війні проти України й має за це отримувати покарання, а Європа.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зазначивши, що це підтверджує, що Трамп неохоче рухається в напрямку серйозного тиску на Росію. Американський лідер, ймовірно, вважає, що Європа та Україна є перешкодою до перезавантаження взаємин з країною-агресоркою.
Чи введуть США санкції проти Росії?
Валентин Гладких вважає, що Трамп, висуває неприйнятні вимоги Європі щодо санкцій проти Росії для того, аби виправдати відсутність реальних дій з боку США.
Це не означає, що європейці не повинні щось робити, але вони вже ухвалили 18 пакетів санкцій та передали Україні значні суми із заморожених російських активів,
– сказав політолог.
Він зауважив, що Трамп удає, ніби цього не розуміє. Проте Європа дійсно досі купує дуже багато російських товарів і це погано, адже дозволяє Кремлю наповнювати фінансами свій бюджет. Важливо, щоб така тенденція найближчим часом змінилась.
Але це не є аргументом, щоб сам Трамп утримувався від якихось дій проти Росії,
– зазначив Валентин Гладких.
З часом Європі, ймовірно, вдасться змінити позицію американського лідера, адже аргументи, чому США не вводить проти Росії санкції, вичерпуються.
Санкції проти Росії: коротко
Європейська комісія готує новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Нові санкції, ймовірно, стосуватимуться п'яти російських банків та енергетики. До розроблення обмежень доєднались США.
Словаччина висуває вимоги, за якими готова погодити новий санкційний пакет проти Росії. Він прагне врегулювання цін на електроенергію та вважає, що обмеження проти російської економіки є не дієвими.
Трамп вважає, що впровадження тарифів на Китай та Індію повпливає на Росію та змусять її сісти за стіл переговорів. Він погрожує Кремлю новими санкціями, адже попереджає, що його терпіння щодо Володимира Путіна завершується.