Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії, проте він сказав, що це відбудеться тільки після того, як країни-члени НАТО припинять купляти російську нафту. Такий ультиматум є доволі дивним, адже виглядає, ніби не Росія винна у війні проти України й має за це отримувати покарання, а Європа.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких, зазначивши, що це підтверджує, що Трамп неохоче рухається в напрямку серйозного тиску на Росію. Американський лідер, ймовірно, вважає, що Європа та Україна є перешкодою до перезавантаження взаємин з країною-агресоркою.

До теми Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти Росії, але назвав свою вимогу

Чи введуть США санкції проти Росії?

Валентин Гладких вважає, що Трамп, висуває неприйнятні вимоги Європі щодо санкцій проти Росії для того, аби виправдати відсутність реальних дій з боку США.

Це не означає, що європейці не повинні щось робити, але вони вже ухвалили 18 пакетів санкцій та передали Україні значні суми із заморожених російських активів,

– сказав політолог.

Він зауважив, що Трамп удає, ніби цього не розуміє. Проте Європа дійсно досі купує дуже багато російських товарів і це погано, адже дозволяє Кремлю наповнювати фінансами свій бюджет. Важливо, щоб така тенденція найближчим часом змінилась.

Але це не є аргументом, щоб сам Трамп утримувався від якихось дій проти Росії,

– зазначив Валентин Гладких.

З часом Європі, ймовірно, вдасться змінити позицію американського лідера, адже аргументи, чому США не вводить проти Росії санкції, вичерпуються.

Санкції проти Росії: коротко