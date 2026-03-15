Трамп назвав умову, за якої поверне санкції проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені за час вторгнення Росії в Україну, будуть відновлені, "щойно криза закінчиться".

Про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю NBC News.

Коли Трамп може відновити санкції?

Дональд Трамп вирішив тимчасово послабити деякі санкції проти російської нафти на тлі різкого зростання цін та ескалації на Близькому Сході.

Санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну 2022 року, повернуться, щойно криза закінчиться,

– наголосив американський лідер.

На запитання про критику через послаблення санкцій з боку іноземних лідерів Трамп не дав прямої відповіді, а натомість спрямував свій гнів на президента України.

Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду,

– сказав він.

Під час інтерв'ю Трамп підкреслив, що з Зеленським нібито "набагато складніше" укласти угоду.

Нагадаємо, 13 березня США видали обмежену ліцензію, яка дозволяє іншим країнам купувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі. Йдеться лише про ту російську нафту й нафтопродукти, які були завантажені на танкери до 12 березня.

Цей дозвіл діятиме протягом 30 днів.

