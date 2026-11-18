Під час зустрічі світових лідерів у Китаї стався показовий протокольний епізод за участю Володимира Путіна. На відео зафіксували, як Сі Цзіньпін особисто вказав російському диктатору, де той має стати для спільної фотографії.

На прийомі в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18 листопада Путін опинився осторонь від президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна під час протокольного фотографування. Відео опублікували російські ЗМІ.

Як Сі Цзіньпін вказав Путіну його місце на фото?

На оприлюднених кадрах видно, як лідери Росії, США та Китаю обмінялися рукостисканнями перед спільним фотографуванням.

Після цього Сі Цзіньпін жестом показав Путіну, де той має стати. Дональд Трамп залишився поруч із китайським лідером.

З іншого боку від Сі Цзіньпіна стала його дружина, а Путін опинився далі від центру фотографії. Поруч із ним розташувався президент В'єтнаму То Лам.

Такий порядок розміщення привернув увагу журналістів, які розцінили його як демонстрацію особливого ставлення до американського президента. Водночас сам по собі протокольний епізод не доводить, що організатори навмисно прагнули принизити Путіна.

Як лідери країн разом фотографувалися: дивіться відео

Чим ще відрізнявся прийом Трампа і Путіна в Китаї?

Як зазначають журналісти, Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа після його прибуття до Шеньчженя. Це нетиповий жест, адже зазвичай іноземних лідерів в аеропорту зустрічають інші високопосадовці.

Натомість Путіна біля літака зустрічав керівник канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Цай Ці.

Відрізнявся і музичний супровід. Під час прийому для американського президента оркестр виконав гімн США, тоді як появу Путіна супроводжувала мелодія танцю "Трепак" із балету Петра Чайковського "Лускунчик".

Ці деталі стали підставою для припущень про різний рівень уваги до гостей, хоча офіційних пояснень такого протоколу не наведено.

Що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна?

Як повідомляв 24 Канал, 18 листопада лідери США, Китаю та Росії вперше зустрілися на урочистому прийомі в межах саміту АТЕС у Шеньчжені. Вони обмінялися рукостисканнями та коротко поспілкувалися.

Повноцінні тристоронні переговори заплановані на 19 листопада. Однією з можливих тем зустрічі залишається війна в Україні.