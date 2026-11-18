Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч трьох лідерів?

Зустріч трьох лідерів відбувається на тлі напруженої міжнародної ситуації та очікувань щодо подальших переговорів між Вашингтоном, Москвою і Пекіном. Серед тем, які можуть порушити під час тристороннього саміту, – війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході, торгівля та контроль над ядерними озброєннями.

Зустріч Трампа, Путіна і Сі: дивіться відео

Кремль уже працює над спільною заявою Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна за підсумками тристоронньої зустрічі в Китаї. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, зараз триває інтенсивне погодження тексту документа.

Сама зустріч трьох лідерів запланована на четвер, 19 листопада, у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Водночас Ушаков заявив, що контакти Путіна й Трампа відбуватимуться в різних форматах: від коротких розмов до переговорів за столом.

Трамп отримав особливий прийом у Китаї: Сі Цзіньпін особисто зустрів його біля літака та обійняв. Це стало винятком із китайського дипломатичного протоколу. Натомість Путіна зустрічав не глава КНР, а керівник його апарату Цай Ці.