"Не у всіх чоловіків є такі яйця": Сікорський похвалив Каллас за заяву про Росію

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала союзників не принижуватися перед Росією, просячи її про переговори. Глава МЗС Польщі висловив своє захоплення рішучою позицією політикині.

У пості в соцмережі "Х" Радослав Сікорський зауважив, що не всі чоловіки такі сміливі, як Кая Каллас.

За що Сікорський похвалив Каллас?

Після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8) Кая Каллас зробила низку різких заяв.

Передусім, вона наголосила, що Росія не бажає жодного мирного діалогу з Європою. Тому, на думку дипломатки, союзники не повинні принижуватися, благаючи Москву про контакти.

Вона зазначила, що Кремль потрібно поставити у такі умови, аби він перейшов від симуляції перемовин до справжніх переговорів.

Окрім того, головна дипломатка "проїхалася" по м'якій позиції Дональда Трампа щодо Росії.

Каллас зазначила, що ЄС очікував жорстких заходів впливу на Москву з огляду на її дії та участь у підтримці Ірану. Втім, США не посилюють тиск на Росію. Про що, за словами політикині, засвідчила розмова Трампа і Путіна.

Сікорський репостнув відео, де Каллас закликає не принижуватися перед Кремлем, і підписав його: "Хотілося б, щоб у деяких чоловіків були такі ж яйця, як у неї".

29 квітня відбулася та сама розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, яка розчарувала європейців.

Відомо, що саме російський диктатор інціював дзвінок. Під час розмови очільник Кремля висловив підтримку американському лідеру у зв'язку із замахом на нього 25 квітня.

Також політики обговорили війну в Ірані та Україні. За словама Трампа, вони мали "хорошу бесіду". Після неї президент США знову переконував, що Путін нібито давно хоче укласти мирну угоду з Україною, але цьому на заваді стоять "деякі люди".

Окрім того, президент США заявив, що саме він нібито переконав Путіна погодитися на тимчасове перемир'я 9 травня.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт вважає, що дзвінок був спробою Путіна нагадати Трампу про себе та підкреслити їхні нібито особливі стосунки.

За словами журналіста, причиною могла стати ревність Путіна до уваги, яку у США отримав король Чарльз III під час свого візиту.

Беннетт також зазначив, що Кремль спеціально обрав час для цієї розмови, адже зараз Путіну важлива підтримка США у питанні війни проти України. На його думку, Трамп останнім часом вже не так активно просуває вигідні Москві заяви, як раніше.