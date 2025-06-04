США відмовляються надати ППО для майбутніх "сил гарантування" в Україні, – Bloomberg

США відмовляються надавати засоби ППО для підтримки "сил гарантування", які Велика Британія та Франція планують розмістити в післявоєнній Україні. Це підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо того, як реагувати на російську агресію.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Британський уряд відмовився від коментарів, а в Білому домі не одразу відповіли на запит.

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США не хочуть надавати ППО

Європейські чиновники заявили, що для стримування Росії потрібні гарантії США разом із українськими силами, забезпеченими тренуваннями і військами союзників.

Однак, під час дискусій з американськими колегами вони нібито дійшли висновку, що Дональд Трамп не надасть гарантій, яких вони прагнули для підтримки "коаліції охочих".

За даними Bloomberg, Велика Британія і Франція намагалися переконати президента США запропонувати повітряні сили, а також спостереження за кордонами і розвідку.

Окрім того, вони закінчили розробку проєкту, де будуть розміщені та як діятимуть сили, але заморозили цей план до відновлення переговорів про припинення вогню.

Ми цінуємо роботу, яку члени Альянсу, зокрема Франція й Велика Британія, разом із Німеччиною та іншими країнами, проводять над розбудовою "коаліції охочих",

– заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Нагадаємо, напередодні The Telegraph писав, що британські та французькі чиновники вирішили змістити акцент з розгортання європейських миротворчих сил на зміцнення обороноздатності України без американської допомоги.

Давайте будемо реалістами й визнаємо, що США ніколи не приєднаються,

– сказав виданню західний чиновник.