Кремль радіє: аналітик розкрив, що криється за обранням сина Хаменеї лідером Ірану

Після загибелі духовного лідера Ірану влада в країні швидко перейшла до його сина. Це рішення викликало дискусії серед експертів, адже новий керівник вважається значно жорсткішим і тісніше пов'язаним із силовими структурами.

Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що зміна керівництва в Тегерані може мати серйозні наслідки для війни на Близькому Сході. За його словами, саме цей сценарій відкриває нові можливості для Кремля.

Чому саме син Хаменеї став новим лідером Ірану?

Після загибелі духовного лідера Ірану боротьба за владу в країні різко загострилася. За словами Дмитра Корнієнка, син Хаменеї спочатку навіть не вважався головним претендентом на цю посаду і входив лише до короткого списку можливих кандидатів.

Він був у короткому списку на посаду, але не був фаворитом,

– пояснив Корнієнко.

Ситуація змінилася після ліквідації його батька. Саме ця подія, за словами аналітика, зробила молодшого Хаменеї своєрідним ідеологічним спадкоємцем, що і забезпечило йому підтримку частини іранських еліт.

Саме те, що був ліквідований батько, зробило його ідеологічним фаворитом і відповідно він отримав посаду,

– зазначив засновник аналітичної спільноти Resurgam.

Водночас новий керівник Ірану вважається значно радикальнішим за попередника. За словами Корнієнка, він має тісні зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції, що може вплинути на подальший курс Тегерана у зовнішній політиці.

Ізраїль зруйнував політичний сценарій США

Частина американської стратегії щодо Ірану передбачала можливість політичних змін у керівництві країни. Вашингтон розраховував, що після ударів по іранській інфраструктурі з'явиться шанс для більш поміркованих сил отримати вплив у Тегерані.

Саме на тих людей, на кого розраховували американці, за даними The New York Times, були знищені ізраїльським ударом,

– зазначив Корнієнко.

Аналітик пояснив, що це суттєво змінило початкову логіку подій. Замість можливого політичного маневру ситуація пішла у напрямку подальшої ескалації конфлікту.

Ізраїль фактично зруйнував можливість Америці отримати політичний вихід, на який вони розраховували,

– наголосив він.

На думку Корнієнка, у такій ситуації цілі Сполучених Штатів виконані лише частково. Іран зазнав військового послаблення, а також значних втрат серед своїх проксі-сил у регіоні, однак повністю змінити політичний баланс у країні не вдалося.

Нове керівництво Ірану може зблизити Тегеран і Москву

Зміна влади в Ірані може посилити співпрацю між Тегераном і Москвою. Новий духовний лідер має тісні зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції, а саме через його оточення раніше передавалися безпілотники Росії.

Скоріш за все ми отримаємо ще глибшу співпрацю між Кремлем і новим керівництвом Ірану,

– зазначив Корнієнко.

Аналітик звернув увагу, що така ситуація вигідна Москві, адже тривалий конфлікт на Близькому Сході може створити нові проблеми для Європи. Зокрема йдеться про ризики для енергетичного ринку.

Кремль радіє, це зрозуміло,

– наголосив він.

За словами Корнієнка, якщо війна між Ізраїлем, США та Іраном затягнеться, країни Європейського Союзу можуть опинитися перед складним вибором. Через проблеми з постачанням енергоносіїв деяким державам доведеться переглядати свою політику щодо російської нафти і газу.

