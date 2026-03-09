Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в эфире 24 Канала объяснил, что смена руководства в Тегеране может иметь серьезные последствия для войны на Ближнем Востоке. По его словам, именно этот сценарий открывает новые возможности для Кремля.
Смотрите также У Украины осталось не так много ракет к системам Patriot, – Зеленский
Почему именно сын Хаменеи стал новым лидером Ирана?
После гибели духовного лидера Ирана борьба за власть в стране резко обострилась. По словам Дмитрия Корниенко, сын Хаменеи сначала даже не считался главным претендентом на эту должность и входил лишь в короткий список возможных кандидатов.
Он был в коротком списке на должность, но не был фаворитом,
– объяснил Корниенко.
Ситуация изменилась после ликвидации его отца. Именно это событие, по словам аналитика, сделала младшего Хаменеи своеобразным идеологическим наследником, что и обеспечило ему поддержку части иранских элит.
Именно то, что был ликвидирован отец, сделало его идеологическим фаворитом и соответственно он получил должность,
– отметил основатель аналитического сообщества Resurgam.
В то же время новый руководитель Ирана считается значительно радикальнее предшественника. По словам Корниенко, он имеет тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, что может повлиять на дальнейший курс Тегерана во внешней политике.
Важно! Политолог Игорь Чаленко заявил, что остановка мирных переговоров по войне в Украине не связана с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, остаются нерешенные политические вопросы, в частности по Донецкой области, а обмен пленными 5 – 6 марта свидетельствует о возможности нового раунда переговоров.
Израиль разрушил политический сценарий США
Часть американской стратегии в отношении Ирана предусматривала возможность политических изменений в руководстве страны. Вашингтон рассчитывал, что после ударов по иранской инфраструктуре появится шанс для более умеренных сил получить влияние в Тегеране.
Именно на тех людей, на кого рассчитывали американцы, по данным The New York Times, были уничтожены израильским ударом,
– отметил Корниенко.
Аналитик объяснил, что это существенно изменило первоначальную логику событий. Вместо возможного политического маневра ситуация пошла в направлении дальнейшей эскалации конфликта.
Израиль фактически разрушил возможность Америке получить политический выход, на который они рассчитывали,
– подчеркнул он.
По мнению Корниенко, в такой ситуации цели Соединенных Штатов выполнены лишь частично. Иран потерпел военное ослабление, а также значительные потери среди своих прокси-сил в регионе, однако полностью изменить политический баланс в стране не удалось.
Новое руководство Ирана может сблизить Тегеран и Москву
Смена власти в Иране может усилить сотрудничество между Тегераном и Москвой. Новый духовный лидер имеет тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, а именно через его окружение ранее передавались беспилотники России.
Скорее всего мы получим еще более глубокое сотрудничество между Кремлем и новым руководством Ирана,
– отметил Корниенко.
Аналитик обратил внимание, что такая ситуация выгодна Москве, ведь длительный конфликт на Ближнем Востоке может создать новые проблемы для Европы. В частности речь идет о рисках для энергетического рынка.
Кремль радуется, это понятно,
– подчеркнул он.
По словам Корниенко, если война между Израилем, США и Ираном затянется, страны Европейского Союза могут оказаться перед сложным выбором. Из-за проблем с поставками энергоносителей некоторым государствам придется пересматривать свою политику в отношении российской нефти и газа.
Что известно о развитии событий вокруг Ирана?
- Иранское государственное телевидение сообщило о ранении нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Деталей относительно обстоятельств и тяжести травм не раскрывают, а на публике его не видели после объявления о назначении.
- Политолог Николай Олещук считает, что наземная операция США в Иране стала бы для Дональда Трампа рискованным политическим шагом. Рост цен на нефть и возможные потери могут осложнить внутреннюю ситуацию для американской власти.
- Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке завершение войны России против Украины не является для США первоочередным приоритетом. По его словам, Соединенные Штаты сейчас вынуждены концентрировать ресурсы на одном направлении.