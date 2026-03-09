Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в эфире 24 Канала объяснил, что смена руководства в Тегеране может иметь серьезные последствия для войны на Ближнем Востоке. По его словам, именно этот сценарий открывает новые возможности для Кремля.

Смотрите также У Украины осталось не так много ракет к системам Patriot, – Зеленский

Почему именно сын Хаменеи стал новым лидером Ирана?

После гибели духовного лидера Ирана борьба за власть в стране резко обострилась. По словам Дмитрия Корниенко, сын Хаменеи сначала даже не считался главным претендентом на эту должность и входил лишь в короткий список возможных кандидатов.

Он был в коротком списке на должность, но не был фаворитом,

– объяснил Корниенко.

Ситуация изменилась после ликвидации его отца. Именно это событие, по словам аналитика, сделала младшего Хаменеи своеобразным идеологическим наследником, что и обеспечило ему поддержку части иранских элит.

Именно то, что был ликвидирован отец, сделало его идеологическим фаворитом и соответственно он получил должность,

– отметил основатель аналитического сообщества Resurgam.

В то же время новый руководитель Ирана считается значительно радикальнее предшественника. По словам Корниенко, он имеет тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, что может повлиять на дальнейший курс Тегерана во внешней политике.

Важно! Политолог Игорь Чаленко заявил, что остановка мирных переговоров по войне в Украине не связана с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, остаются нерешенные политические вопросы, в частности по Донецкой области, а обмен пленными 5 – 6 марта свидетельствует о возможности нового раунда переговоров.

Израиль разрушил политический сценарий США

Часть американской стратегии в отношении Ирана предусматривала возможность политических изменений в руководстве страны. Вашингтон рассчитывал, что после ударов по иранской инфраструктуре появится шанс для более умеренных сил получить влияние в Тегеране.

Именно на тех людей, на кого рассчитывали американцы, по данным The New York Times, были уничтожены израильским ударом,

– отметил Корниенко.

Аналитик объяснил, что это существенно изменило первоначальную логику событий. Вместо возможного политического маневра ситуация пошла в направлении дальнейшей эскалации конфликта.

Израиль фактически разрушил возможность Америке получить политический выход, на который они рассчитывали,

– подчеркнул он.

По мнению Корниенко, в такой ситуации цели Соединенных Штатов выполнены лишь частично. Иран потерпел военное ослабление, а также значительные потери среди своих прокси-сил в регионе, однако полностью изменить политический баланс в стране не удалось.

Новое руководство Ирана может сблизить Тегеран и Москву

Смена власти в Иране может усилить сотрудничество между Тегераном и Москвой. Новый духовный лидер имеет тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции, а именно через его окружение ранее передавались беспилотники России.

Скорее всего мы получим еще более глубокое сотрудничество между Кремлем и новым руководством Ирана,

– отметил Корниенко.

Аналитик обратил внимание, что такая ситуация выгодна Москве, ведь длительный конфликт на Ближнем Востоке может создать новые проблемы для Европы. В частности речь идет о рисках для энергетического рынка.

Кремль радуется, это понятно,

– подчеркнул он.

По словам Корниенко, если война между Израилем, США и Ираном затянется, страны Европейского Союза могут оказаться перед сложным выбором. Из-за проблем с поставками энергоносителей некоторым государствам придется пересматривать свою политику в отношении российской нефти и газа.

Что известно о развитии событий вокруг Ирана?