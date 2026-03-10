Не Україна: у FT назвали країну, яка створює найсучаснішу систему боротьби з БпЛА в Європі

Польща створює нову систему протидії дронам San, яку встигли охарактеризувати найсучаснішою у Європі. Проєкт вартістю близько 3,5 мільярдів євро розробляє польсько-норвезький консорціум за підтримки кредитів ЄС.

Про це пише видання Financial Times.

Що відомо про найсучаснішу систему протидії дронам?

Польща працює над створенням системи протидії дронам, яку називає найсучаснішою у Європі. Рішення її розробити ухвалили після того, як у вересні 2025 року Росія запустили близько 20 безпілотників у польський повітряний простір.

Така розробка підтвердила свою актуальність вчергове, коли іранські "Шахеди" завдали удару по британській військовій базі на Кіпрі 1 та 2 березня.

Відомо, що система протидії дронам San розробляється польсько-норвезьким консорціумом. Вартість її оцінюють у близько 3,5 мільярдів євро – вона фінансуватиметься коштом кредитів ЄС, які виділені Варшаві у рамках нової європейської програми Safe. Проєкт спрямований на посилення оборонних спроможностей країн Європи для протидії російській агресії.

До складу польської системи San входять 18 мобільних антидронових батарей. Кожна з них оснащена датчиками й засобами ураження, підключеними до центральної системи управління. Сотні мобільних машин із радарами та гарматами патрулюватимуть польський кордон і працюватимуть спільно з оборонними системами Польщі та її союзників.

Вересень став великим уроком для Польщі, тому що нам довелося використовувати те, що у нас було – тобто винищувачі з ракетами вартістю 1 мільйон доларів кожна, щоб збивати дрони, які коштують, можливо, 1000 доларів,

– заявив відставний польський генерал Ярослав Громадзинський.

Також він додав, що саме це продемонструвало, що Польщі терміново потрібно закрити значний недолік у своїй системі ППО.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв створити "найсучаснішу, інтелектуальну та інтегровану систему антидронової оборони в Європі".

Нова польська система поєднуватиме інструменти РЕБ, які дозволять блокувати сигнали та навігацію, а також включатиме озброєння для прямого ураження цілей. San зможе розгортати дрони-перехоплювачі, вести вогонь із 30-міліметрових гармат й запускати керовані ракети для знищення низьколітаючих вертольотів та безпілотників.

Що відомо про розробників та політичні суперечки навколо системи San?

Видання пише, що розробкою протидронової системи займається державний оборонний холдинг PGZ, норвезька оборонна компанія Kongsberg та польський виробник радарів Advanced Protection Systems (APS).

Цікаво, що контракти на систему San уряд видав без проведення тендеру й визначив прискорений графік виконання. Очікується, що перші батареї надійдуть до польської армії вже до кінця року, а повністю система запрацює приблизно за два роки.

Хоч компанії PGZ та Kongsberg уже мають налагоджене виробництво та озброєння, яке пройшло перевірку в Україні, головним завданням цього проєкту є об'єднання усіх компонентів у централізовану систему управління, яку створює APS.

Першу польову демонстрацію консорціум провів у лютому, представивши частину гармат, які увійдуть до комплексу San.

Водночас навколо протидронової системи точаться політичні суперечки, оскільки права опозиційна партія "Право і справедливість" виступає проти використання Варшавою кредитів ЄС, вважаючи, що це може дати Брюсселю вплив на суверенні рішення Польщі щодо оборонних закупівель.

Президент Кароль Навроцький, який є представником цієї партії, планує зустрітись з прем'єром Дональдом Туском після заяви про можливе вето на фінансування через програму Safe. Натомість він пропонує альтернативу – використати резерви польського центрального банку.

Туск заявив, що шукатиме альтернативи, в разі президентського вето, однак зауважив, що таке рішення Навроцького є необґрунтованим.

Подумайте, чи дійсно ви хочете завдати удару в саме серце Польщі, поки за кордоном (в Україні – 24 Канал) вирує така жорстока війна. Ніхто вам цього не пробачить,

– заявив Туск Навроцькому.

Яку роль у створені системи San відіграла Україна?

Співвласник APS Радослав Песевич зауважив, що система протидії дронам San – це нова концепція, яка заснована на досвіді України.

Відомо, що ця компанія протягом останніх двох років постачала Україні радарні та радіосистеми, а також налагодила співпрацю з британською MSI Defence Systems у сфері виробництва технологій протидії дронам. Водночас Песевич не розкрив фінансових деталей компанії, але підкреслив, що угода щодо San дозволить більш ніж удвічі збільшити її прибутки.

Для APS контракт San означає "входження до світової еліти".

Я б сказав, що це наш вихід на іншу орбіту,

– заявив Песевич.

Він переконаний, що система San стане ефективною складовою європейської антидронової оборони.

Європа планує організувати "Стіну дронів": що про це відомо?