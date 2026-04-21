Перемога чи поразка: колишній військовий США підсумував кампанію Трампа в Ірані

Американська армія досягла багатьох своїх цілей під час конфлікту з Іраном. Але поки складно називати це перемогою або поразкою.

Ветеран армії США Престон Стюарт розповів 24 Каналу, що, звісно, деякі люди хочуть вже оголосити про перемогу та поразку. Але потрібно ще зачекати. Судячи з усього, переговори між США та Іраном тривають. Дещо пізніше буде зрозуміло, хто опиниться у виграшній позиції.

Чи дійсно США недооцінили Іран?

За словами Стюарта, Трамп оголосив про капітуляцію Ірану вже за кілька днів після початку операцію. Але цього не сталося. Штати знищили частину представників тамтешнього режиму, але він втримався. Також Іран не відмовився від ядерної програми та все ще має на озброєнні дрони та ракети.

Натомість американська армія завдала фактично знищила іранський флот та повітряні сили. А сама тамтешня армія суттєво ослабла. Також було багато ударів по важливих для режиму об'єктах. При цьому США втратили лише 2 літаки через дії Ірану та ще кілька – через дружній вогонь та зіткнення.

Були й помилки. Американські ракети помилково вдарили по школі в Ірані. Та зрештою наші війська провели сильну роботу. Іран запускав багато ракет та дронів по нашому авіаносцю, але не змогли його потопити,

– зазначив Стюарт.

Попри це, Сполучені Штати все ж певним чином недооцінили стійкість ворога. Очевидно, був розрахунок, що режим в Ірані впаде через такі бомбардування, а народ скине тамтешню владу.

Зверніть увагу! Операція США та Ізраїлю в Ірані розпочалася наприкінці лютого. А наприкінці грудня 2025 року в Ірані спалахнули масові мітинги проти влади. Зрештою представники режиму вбили від 12 – до 20 тисяч цивільних, щоб подавити протести.

