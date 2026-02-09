Кір Стармер може піти у відставку через дипломатичний скандал, – Bloomberg

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може піти у відставку через гучний дипломатичний скандал. В державі вже відбулися кілька звільнень задля того, щоб врятувати репутацію уряду.

Про це пише Bloomberg. Імовірність відставки Стармера обговорюють у Лейбористській партії.

Чому можуть звільнити Кіра Стармера?

На тлі гучного скандалу та внутрішньої кризи управління керівна партія Великої Британії оговорює зміну прем'єр-міністра. Там передбачають, що відставка Стармера може бути швидкою. Парламентарі не задоволені, що Кір Стармер призначив на посаду посла країни у США Пітера Мандельсона, який мав зв'язок зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Вважається, що викриття посадовця в участі у схемах Епштейна вдарило по репутації уряду, внаслідок чого може посилитися політична криза.

Однак відповідальність за призначення Мандельсона на посаду взяв на себе керівник апарату прем'єр-міністра Моргана Максуїні. Він заявив, що нібито рекомендував Стармеру кандидата на посаду посла. Але партії цього недостатньо, там вважають, що остаточне рішення все одно ухвалював прем'єр.

Цікаво, що Максуїні був одним з головних "архітекторів" перемоги лейбористів на виборах 2024 року. Його відставка ще більше послабила позицію Кіра Стармера. Так посадовці планують приватно просити прем'єра добровільно звільнитися й готові навіть пригрозити власними відставками.

У Лейбористській партії також йде мова про перезавантаження уряду. Планують навіть залучити до роботи й ліве крило.

Ба більше, у Великій Британії незабаром мають пройти вибори. Посадовці парламенту вже називають можливих наступників і документи про перевірку призначення Мандельсона можуть ще більше ускладнити ситуацію. Якщо Стармер захоче надалі перебувати на посаді прем'єр-міністра, то його подальша доля вирішиться протягом найближчих тижнів.

