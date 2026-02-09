Давно на гачку Росії: аналітик пояснив нову маячню Орбана щодо України

Напередодні виборів угорський прем'єр проводить мітинги, роблячи гучні заяви. Орбан назвав Україну ворогом, бо вона закликає ЄС вплинути на Будапешт, аби той відмовився від російського газу. За останні чотири роки він і очільник МЗС Сіярто не раз висловлювалися негативно в бік України.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, нагадавши, що Орбан і Сіярто говорили, що завершення війни має відбутися у такий спосіб, щоб залишити Україну без європейської допомоги. Тоді їй нічим буде воювати й доведеться капітулювати.

Історично Україна не може бути ворогом Угорщини

Чимало заяв з вуст Віктора Орбана звучало про те, що Україна через те, що на її території тривають бойові дії, становить загрозу для безпеки Угорщини. А тепер він взагалі назвав нашу державу ворогом. Мовляв, вона тисне на ЄС, аби той змусив Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Орбан до цього додав, що це вплине на програму зниження тарифів на енергоносії для угорців.

"Україна природно не може бути ворогом Угорщини. Якщо подивитися на другу половину XX століття, то долі цих країн були подібними. Ми були колонією у складі Радянського Союзу, залежними від Москви. Угорщина була частиною так званого Соціалістичного табору, входила до Варшавської організації з безпеки на противагу НАТО, що дозволяло тримати її у сфері впливу Росії", – нагадав Стуканов.

Україна, як і Угорщина, на рубежі 1980 – 1990 років здобули свободу. Угорці внаслідок Оксамитової революції спромоглися вийти з-під впливу Росії, а невдовзі вступити в ЄС і НАТО. Наша держава зараз бореться за свою свободу, також прагне вступити в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс. Тому, як підкреслив аналітик, Україна є товаришем Угорщини, але аж ніяк не ворогом, адже їм немає що ділити.

Угорщина – це "торпеда" всередині ЄС

Ворогом України, як зауважив аналітик, є політичний режим Віктора Орбана. Він продовжив, що замість того, аби підставити плече українцям, які стали жертвами російської агресії ядерної держави, від якої Угорщина у XX столітті тривалий час потерпала, він став знаряддям війни, яку веде Росія.

"Росія постійно шукає всередині ЄС країни, з якими можна зав'язати відносини. Наприклад, економічні, які були у неї з Німеччиною. Росіянам вдавалося завдяки таким контактам лобіювати важливі для них рішення чи навпаки блокувати негативні для них. Угорщина стала не просто агентом впливу Росії в ЄС, а "торпедою", яка руйнує європейську єдність", – наголосив аналітик.

Стуканов нагадав, що Орбан неодноразово після 2022 року зустрічався з очільником Кремля Путіним. Їздив до Москви після саміту миру у Швейцарії. А міністр закордонних справ Угорщини Сіярто десятки разів за останні чотири роки відвідував Росію. Режим Орбана, як пояснив аналітик, не бажає того, аби Угорщина позбулася російських енергоносіїв. Енергетична залежність цієї країни від Росії від 2022 року навіть зросла.

Це дешеві енергоносії, таким чином Орбан перебуває на гачку Росії. Вся його ідеологія зав'язана на протиставленні щодо України, ліберальної політики Європи. Не тільки Україна, а й Брюссель в його розумінні є ворогом Угорщини",

– пояснив аналітик.

Щоб мати простір для маневру, можливість критикувати ЄС, блокувати рішення Єврокомісії, Орбану треба мати бодай якусь незалежність від Європейського Союзу. Європа заморозила низку коштів для Будапешта, тому що режим Орбана виявився далеко не демократичний.

Аби не виглядати жебраком, який просить гроші у Брюсселя, угорський прем'єр, зі слів аналітика, користується тими фінансами, які радо надає Москва. Ці гроші він отримує не просто так, а має їх відпрацювати "торпедуванням" Європейського Союзу всередині.

Угорщина і під час Другої світової війни обрала темний бік, і зараз увійшла в історію, як помічниця Путіна, але аж ніяк тієї країни, яка бореться за свою свободу,

– підсумував Стуканов.

Віктор Орбан майже 16 років перебуває при владі. Аналітик додав, що якщо політик у квітні програє парламентські вибори, то це стане позитивною новиною для України.

Які ще заяви нещодавно зробив Орбан?