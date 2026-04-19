Усе через суперечливі заяви: радники просять Трампа рідше давати інтерв'ю журналістам, – WSJ

Радники Дональда Трампа дедалі частіше закликають його обмежити спонтанні виступи в медіа. Причиною цього є вплив заяв президента США на переговори та загальну комунікацію.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Чому Трампа просять обмежитися в інтерв'ю журналістам?

За інформацією The Wall Street Journal, занепокоєння в команді Дональда Трампа зросло через його активну публічну поведінку на тлі загострення на Близькому Сході та переговорів з Іраном. Президент нерідко робить різкі або неузгоджені заяви, які можуть розходитися з офіційною позицією Білого дому.

Зокрема, Трамп неодноразово самостійно виходив на зв'язок із журналістами та давав коментарі без попереднього узгодження з радниками, інколи озвучуючи гучні або суперечливі тези щодо війни та потенційних кроків США.

Як зазначають джерела, його найближче оточення прямо рекомендувало обмежити такі імпровізовані інтерв'ю, адже вони посилюють відчуття нестабільності та ускладнюють комунікацію як із союзниками, так і з громадськістю.

Втім, президент не завжди дослухається до цих порад. За даними видання, він іноді навіть жартує з прессекретаркою Білого дому Керолайн Левітт, що вже встиг повідомити журналістам важливу інформацію, про яку вона дізнається лише після її оприлюднення.

У матеріалі також зазначається, що Трамп періодично погоджується скоротити кількість таких контактів із пресою, однак з часом повертається до звичної манери спілкування.

