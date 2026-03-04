В Ірані терміново перенесли церемонію прощання з Хаменеї: що сталося
- Церемонію прощання з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї відклали на невизначений термін.
- Перенесення відбулося на тлі ескалації конфлікту з Ізраїлем та США, що викликало побоювання щодо безпеки великих скупчень людей.
Іран відтермінував церемонію прощання з верховним лідером країни Алі Хаменеї яка мала розпочатися ввечері 4 березня, на невизначений термін. Офіційно це пов’язують із загрозами безпеці на тлі поточної ескалації конфлікту з Ізраїлем та США.
Нову дату і час церемонії наразі не оголошують. Про це повідомило іранське агентство Tasnim.
Що відомо про перенесення церемонії прощання?
Влада Ірану перенесли поховання верховного лідера Алі Хаменеї, які мали розпочатися 4 березня, на невизначений термін.
Церемонія прощання – триденна і мала включати можливість для мирян прийти до приміщення молитовної зали та вшанувати тіло покійного – була спочатку запланована на вечір середи. Проте її вирішили відкласти через численні прохання з різних регіонів країни та необхідність підготувати належну інфраструктуру для великої кількості учасників.
Офіційно в Ірані пояснили, що перенесення пов’язане з організаційними та логістичними викликами – зокрема, великою кількістю запитів від людей, які прагнуть узяти участь у прощанні. Нову дату і час проведення церемонії пообіцяли оголосити пізніше.
Перенесення траурних заходів також відбулося на тлі значної ескалації конфлікту. В останні дні над регіоном загострилася ситуація через серію авіаударів США та Ізраїлю по цілях в Ірані, у тому числі по об’єктах, пов’язаних з уточненням наступника Хаменеї. Це викликало серйозні побоювання щодо безпеки великих скупчень людей, які мали зібратися на траурні заходи.
Що відомо про Хаменеї та реакцію іранців на його смерть?
Алі Хаменеї був верховним лідером Ірану з 1989 року і відігравав ключову роль у внутрішній політиці та зовнішніх відносинах, особливо в конфлікті з Ізраїлем і Сполученими Штатами. Його смерть, яку іранські ЗМІ називають "шахідською", стала кульмінацією військових дій, що тривають уже кілька днів.
У відповідь на цю подію Іран активізував ракетні та безпілотні атаки та інші військові дії по всьому регіону.
Через його смерть та невизначеність щодо дати поховання в Ірані спостерігається велика невизначеність щодо подальшої політичної ситуації, зокрема щодо обрання наступного верховного лідера.